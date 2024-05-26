即中斎好 萬古 捻梅 共蓋 塗蓋付 福森 比路志 水指 表千家 茶道具 d105 ...

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↓水指一覧↓【#NextOnemizusasi】福森比路志の即中斎好萬古捻梅水指です。表千家十三代即中斎好みの萬古捻梅水指藁灰釉の垂れが良い景色ですね。共蓋に塗蓋の替え蓋がついております。萬古・阿漕焼の伝統を継承する人気作家の作。四方桟共箱の上位品！（共蓋時）径約22.1cm 高約12.9cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、キズやスレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。