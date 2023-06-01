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ファイナルファンタジー 16 (XVI ) 一番くじ　発売記念くじ
商品番号 I51252398450
商品名

ファイナルファンタジー 16 (XVI ) 一番くじ　発売記念くじ
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FainalfantasyXVI発売記念クジ　全15点の出品になります。A賞　フィギュアシヴァラストワン賞　フィギュアシヴァシルバーB賞　胸像フィギュア　7個C賞　ショットグラス　1個E賞　アクリルスタンド　1個F賞　キャラクターマグネット４個
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