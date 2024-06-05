スティッチ ダルマ 2008年 ぬいぐるみ マスコット ボールチェーン ...

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商品詳細
未使用のタグ付きですが、初期キズ、保管時にできたキズ等に理解ある方購入よろしくお願い致します。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。#ディズニー#スティッチ#ダルマ#だるま#ぬいぐるみ#マスコット#ボールチェーンキャラクター···ディズニー
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