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茶道具 肩衝釜 糸巻 釜師 佐藤清光 共箱 送料無料 未使用 釜　清光
商品番号 Q13471388561
商品名

茶道具 肩衝釜 糸巻 釜師 佐藤清光 共箱 送料無料 未使用 釜　清光
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 7,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

釜師　清光作肩衝釜未使用品ですが、長期自宅保管品ですのでご理解いただける方よろしくお願い致します。木箱には汚れ、ヤケが有ります。　種類···茶道具サイズ口径約12cm高さ(摘みを含む)約22cm幅　約20cm種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/reproduce248855.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox113039.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture793241.html

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