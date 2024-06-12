Blue Yeti ゲーミングマイク

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商品詳細
1年前に購入しましたが、ほとんど使っていないため、出品します！動作問題なしです！ マイクとケーブルが付属し箱はございません、すみません。BlueYETIAmazonの現在の定価：¥17820#BlueMicrophones#BlueYETI
http://narcologia.ru/goods/slide843987.html
http://narcologia.ru/goods/moped75168.html
http://narcologia.ru/goods/smear781204.html
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