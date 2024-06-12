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Blue Yeti ゲーミングマイク
商品番号 U28502366351
商品名

Blue Yeti ゲーミングマイク
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年前に購入しましたが、ほとんど使っていないため、出品します！動作問題なしです！　マイクとケーブルが付属し箱はございません、すみません。BlueYETIAmazonの現在の定価：¥17820#BlueMicrophones#BlueYETI
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