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ポケモンカード マツリカsr
商品番号 Q87639974681
商品名

ポケモンカード マツリカsr
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

裏面光にあてて分かる程度のスリキズございますが目立つようなキズはなく、かなり状態よいかと思います。折れ、濡れ対策のうえ、メルカリ便にて発送いたします。他サイトにも出品中のため予告なく出品を取り消す場合がございます。
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