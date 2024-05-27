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【封入率一致】クレイバースト BOX 1BOX分 30パック パックのみ
商品番号 I56558738852
商品名

【封入率一致】クレイバースト BOX 1BOX分 30パック パックのみ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パックシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···拡張パッククレイバースト【商品】クレイバースト30パック※パックのみの発送です。店舗名は伏せます（\u003e\u003c）再販分です。シュリンクは目の前で剥がされました。封入率に関してはシュリンク付きから出てましたので公式通りだと思います。※送料削減の為パックのみの発送となっております。中身での評価を気にされる方は購入をお控えください。よろしくお願いしますm(__)m
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