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- 【封入率一致】クレイバースト BOX 1BOX分 30パック パックのみ
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商品詳細
種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パックシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···拡張パッククレイバースト【商品】クレイバースト30パック※パックのみの発送です。店舗名は伏せます（\u003e\u003c）再販分です。シュリンクは目の前で剥がされました。封入率に関してはシュリンク付きから出てましたので公式通りだと思います。※送料削減の為パックのみの発送となっております。中身での評価を気にされる方は購入をお控えください。よろしくお願いしますm(__)m
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