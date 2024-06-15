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商品詳細
パック開封後すぐにスリーブに入れ保管してました。美品ですがプレイ用でお考えください。質問等ありましたら気軽にコメントください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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