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- ★ケツメイシ★リクエストライブタオル・Tシャツ Ｌ
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商品詳細
2023年の9/9、10に行われた、KTMリクエストライブ【ケツメ兄さん達と一緒に歌おう2023】のライブグッズです。ライブで１度使用しました。別のＴシャツの上から、重ねて着て当日には洗濯済みです。《サイズ》…Ｌ#ケツメイシ#ケツメイシＴシャツ#ベルーナドーム
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