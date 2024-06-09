★ケツメイシ★リクエストライブタオル・Tシャツ　Ｌ

2023年の9/9、10に行われた、KTMリクエストライブ【ケツメ兄さん達と一緒に歌おう2023】のライブグッズです。ライブで１度使用しました。別のＴシャツの上から、重ねて着て当日には洗濯済みです。《サイズ》…Ｌ#ケツメイシ#ケツメイシＴシャツ#ベルーナドーム



GOODS｜KTM リクエストライブ【ケツメ兄さん達と一緒に歌おう2023】



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