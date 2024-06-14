バッカス モデル BST-TW NS エレキギター　ローズウッド・タイプ

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商品詳細
弦長65cmトレモノアーム付き音源、SW5変換は確認しました。ガリはありません。ボデイ本体は表面、側面、裏面ともキズは少なく中古良品です。ピックガードは軽スレが少しあります。 ネック状態も良好です。フレット面の減りは全く問題ありません。使用感は少ないです。反りも良好。12フレットの弦高で1.5ミリです。トラスロッドは動作します。ネック側面、裏面、ヘッドとも良好。プレイは弾きやすいのでお勧めします。ソフトケース（中古良品）付きです。 中古として良好ですが経年状態をご理解にて入札ください。送料は、ゆうパック到着払いです。
http://narcologia.ru/goods/message311627.html
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