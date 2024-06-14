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セヌリエ　エクストラソフトパステル48色
商品番号 D83285307638
商品名

セヌリエ　エクストラソフトパステル48色
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵具の種類···パステルパステルの中でも最高級品のセヌリエソフトパステル、48色、2016年に25,920円で購入しました。柔らかいので最初から欠けがあったと思われます。ほとんど使っていませんので綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/evaporation618624.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate449477.html
http://narcologia.ru/goods/message36127.html

セヌリエ　エクストラソフトパステル48色
セヌリエ エクストラソフトパステル48色-

セヌリエ　エクストラソフトパステル48色
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