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商品詳細
絵具の種類···パステルパステルの中でも最高級品のセヌリエソフトパステル、48色、2016年に25,920円で購入しました。柔らかいので最初から欠けがあったと思われます。ほとんど使っていませんので綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/evaporation618624.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate449477.html
http://narcologia.ru/goods/message36127.html
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セヌリエ エクストラソフトパステル48色-
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