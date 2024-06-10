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- 大樋焼 茶碗 十代 大樋長左衛門 年郎氏作 共箱入
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。大正生まれの祖母の品です。ご縁のある方に…。サイズ11.5㎝ 高さ8㎝白布、木箱付きです。すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。画像にて御判断下さい。
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