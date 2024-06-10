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大樋焼　茶碗　十代 大樋長左衛門　年郎氏作　共箱入
商品番号 X82227587588
商品名

大樋焼　茶碗　十代 大樋長左衛門　年郎氏作　共箱入
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 33,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。大正生まれの祖母の品です。ご縁のある方に…。サイズ11.5㎝　高さ8㎝白布、木箱付きです。すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。画像にて御判断下さい。
http://narcologia.ru/goods/Adder320475.html
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10代大樋長左衛門年郎（陶冶斎）共箱 文化勲章受章者 | labiela.com

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