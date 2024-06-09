ポケモンカード　リザードンVSTARほか

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商品詳細
ポケモンカード１枚目写真の9枚セットダブったカードを出品します。開封後スリープに入れましたが、コレクターではありませんので、状態は添付写真にてご確認をお願いいたします。よろしくお願いします。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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