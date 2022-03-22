新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重

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模造刀 鬼神丸国重 高級 斉藤一 | labiela.com 模造刀 鬼神丸国重 高級 斉藤一 | labiela.com

種類...模造刀・模擬刀サイズ・容量現品サイズ全長：約105cm個装サイズ約8.5×108.5×9.7cm現品重量約1.19kg個装重量約1.64kg個装状態ダンボール箱生産国日本規格＜材質＞刀身：合金（樋入り刀身/鬼神丸国重写し）鞘：朴の木（刷毛目黒塗り）柄：プラ製（黒鮫）金具：合金下緒・柄糸：人絹（茶色）その他 鍔：丸十透かし鍔、目貫：龍の図、頭：龍の図、縁：龍の図＜サイズ・重量＞全長：105cm、刃渡り：70.5cm、柄長：25cm、総重量：1190g、鞘払い：960g★三番隊組長【斉藤一 愛刀/鬼神丸国重】が現代で再び蘇る！★幕末の動乱を生き抜いた新撰組 三番隊組長【斉藤一 愛刀/鬼神丸国重】が現代で再び蘇る！＊各部の細部に至るまで美しい仕上がりで重量感など再現度も高い仕上がりになっております。 時には手に取って重みを感じ、光に当て刃紋を煌めかせてみると想像力を掻き立てられます。＊刃物の町として栄えた美濃国・岐阜県関市で一本一本、丁寧に職人に鍛えられた逸品です。 精緻に仕上げられた鍔や柄巻といった拵えからは、その歴史や技術がひしひしと感じられます。 その中でも最も新しい鍛刀技術として知られ刀匠が約７００年にも亘り鍛刀技術を継承し、数々の名刀を生み出しました。 関市は美濃伝の本拠地としても知られ、日本刀の五箇伝の一角を担ってきました。＊鬼神丸国重とは 刀匠・池田鬼神丸不動国重による業物で斉藤一の愛刀としても知られております。 三番隊組長に抜擢され剣術師範となっておりますが時代とともに名前を変えており、斎藤一同様謎多き名刀としても知られております。