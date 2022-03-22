  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
商品番号 L82949498097
商品名

新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 16,555 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

種類...模造刀・模擬刀サイズ・容量現品サイズ全長：約105cm個装サイズ約8.5×108.5×9.7cm現品重量約1.19kg個装重量約1.64kg個装状態ダンボール箱生産国日本規格＜材質＞刀身：合金（樋入り刀身/鬼神丸国重写し）鞘：朴の木（刷毛目黒塗り）柄：プラ製（黒鮫）金具：合金下緒・柄糸：人絹（茶色）その他　鍔：丸十透かし鍔、目貫：龍の図、頭：龍の図、縁：龍の図＜サイズ・重量＞全長：105cm、刃渡り：70.5cm、柄長：25cm、総重量：1190g、鞘払い：960g★三番隊組長【斉藤一　愛刀/鬼神丸国重】が現代で再び蘇る！★幕末の動乱を生き抜いた新撰組　三番隊組長【斉藤一　愛刀/鬼神丸国重】が現代で再び蘇る！＊各部の細部に至るまで美しい仕上がりで重量感など再現度も高い仕上がりになっております。　時には手に取って重みを感じ、光に当て刃紋を煌めかせてみると想像力を掻き立てられます。＊刃物の町として栄えた美濃国・岐阜県関市で一本一本、丁寧に職人に鍛えられた逸品です。　精緻に仕上げられた鍔や柄巻といった拵えからは、その歴史や技術がひしひしと感じられます。　その中でも最も新しい鍛刀技術として知られ刀匠が約７００年にも亘り鍛刀技術を継承し、数々の名刀を生み出しました。　関市は美濃伝の本拠地としても知られ、日本刀の五箇伝の一角を担ってきました。＊鬼神丸国重とは　刀匠・池田鬼神丸不動国重による業物で斉藤一の愛刀としても知られております。　三番隊組長に抜擢され剣術師範となっておりますが時代とともに名前を変えており、斎藤一同様謎多き名刀としても知られております。
http://narcologia.ru/goods/stage680797.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless943059.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox680139.html
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重-日用品から専門品まですべてが揃う、卸通販サイト
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
新選組 斎藤一愛刀（模造刀） 鬼神丸国重 | 趣味・嗜好品 | 日用品から ...
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
新撰組・斉藤一の愛刀「鬼神丸国重」とは？
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
高級居合刀 新選組三番隊組長 斎藤一拵え 鬼神丸国重 2尺4寸5分 しのび ...
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
新選組・斉藤一の刀【鬼神丸国重 きじんまるくにしげ】
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
新選組 斎藤一愛刀（模造刀） 鬼神丸国重 [ 模造刀 日本刀 刀 刀剣 ...
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
高級美術刀剣 名刀匠シリーズ 模造刀 鬼神丸国重大刀 新選組 斎藤一 ...
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
復刻名刀／斎藤一（池田鬼神丸国重）２尺３寸
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
新選組・斉藤一の刀【鬼神丸国重 きじんまるくにしげ】
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
新撰組・斉藤一の愛刀「鬼神丸国重」とは？
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
居合刀 斎藤一の愛刀 池田鬼神丸国重写し 2尺4寸5分 しのびや特製刀剣 ...
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
MT-34H 斎藤一モデル（鬼神丸国重） | f-style-gifu
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
Amazon.co.jp: 模造刀 美術刀 新撰組 鬼神丸国重 斎藤一拵 【さいとう ...
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
MT-34H 斎藤一モデル（鬼神丸国重） | f-style-gifu
新選組　斎藤一愛刀（模造刀）　鬼神丸国重
模造刀 鬼神丸国重 高級 斉藤一 | labiela.com

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru