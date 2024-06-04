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アンティーク　昭和レトロ　グランドピアノ　トイピアノ　玩具
商品番号 J81085904141
商品名

アンティーク　昭和レトロ　グランドピアノ　トイピアノ　玩具
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❀昭和レトロなグランドピアノアンティークなトイピアノです。箱付き鍵盤を叩くと音がなります。経年劣化は見られますが、大きな傷汚れはなく自宅保管しておりました。※写真5枚目の5.6鍵盤のみくっついております。レトロな商品お好きな方、コレクションの方いかがでしょうか？ご質問などありましたらお気軽にどうぞ♬玩具　昭和レトロ　レトロ　鍵盤　ピアノ　アンティーク　トイピアノ
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate825148.html
http://narcologia.ru/goods/freezer502598.html
http://narcologia.ru/goods/waveform21917.html
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