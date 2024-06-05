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商品詳細
DW製ドラム交換用パーツ、SP211。同社9000、8000、5000、3000シリーズのダブルペダルに対応し、標準装備もされているドライブシャフトです。■ツインペダル用ドライブシャフト■9000、5000、3000シリーズ対応
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