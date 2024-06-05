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DW SP211
商品番号 C67488561322
商品名

DW SP211
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DW製ドラム交換用パーツ、SP211。同社9000、8000、5000、3000シリーズのダブルペダルに対応し、標準装備もされているドライブシャフトです。■ツインペダル用ドライブシャフト■9000、5000、3000シリーズ対応
http://narcologia.ru/goods/message459727.html
http://narcologia.ru/goods/unusable400074.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford684873.html

DW SP211
dw ( Drum Workshop ドラムワークショップ ) DW-SP211 5000シリーズ、8000シーズ, 9000シーズツインペダル用ドライブシャフト

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