DW製ドラム交換用パーツ、SP211。同社9000、8000、5000、3000シリーズのダブルペダルに対応し、標準装備もされているドライブシャフトです。■ツインペダル用ドライブシャフト■9000、5000、3000シリーズ対応



dw ( Drum Workshop ドラムワークショップ ) DW-SP211 5000シリーズ、8000シーズ, 9000シーズツインペダル用ドライブシャフト



SP211



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