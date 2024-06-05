幽☆遊☆白書 当時物 ラミネートカード 61枚セット♡

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アニメ名…幽☆遊☆白書キャラ名…浦飯幽助、桑原和真、蔵馬、飛影他幽☆遊☆白書の当時発売されていたラミネートカードのセットになります☆ダブりも多々ありますので画像にてご確認いただければと思います♪٩(´ᵕ｀)۶⁾⁾かなり昔のカードになりますのでラミネートカード特有の傷や汚れあるカードがあります。神経質な方の購入はお控えくださいませ(ノωヽ)他、幽☆遊☆白書グッズはこちら↓#幽☆遊☆白書_YU♡KA