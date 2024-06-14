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備前焼　二代　藤原楽山 作　備前　ぐい呑　無形文化財　窯変　共箱　真作保証
商品番号 M98539548829
商品名

備前焼　二代　藤原楽山 作　備前　ぐい呑　無形文化財　窯変　共箱　真作保証
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

備前焼　二代　藤原楽山作　備前　ぐい呑　無形文化財　窯変　共箱　真作保証見込最高です。美味しいお酒が頂けると思います。径約6.5cm高さ約4cm検索　煎茶　急須　宝瓶　酒器
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