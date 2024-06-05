VOX ギターアンプ PATHFINDER10 V9106 音出し確認済

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VOXギターアンプPATHFINDER10V9106音出し確認済ヴォックス多少スレ・キズ・ヨゴレ箇所などございますが、気にならない程度かと思います。全体的に綺麗です。※当方のギターにて、動作確認・音出し確認済みになります。※ノイズなし・ガリなしです。独特の存在感を醸し出すVOXアンプのルックスとサウンドが手軽に楽しめます。● VOX伝統のルックス、サウンドを継承 ●オリジナリティ溢れるルックスをパーフェクトに踏襲●10Wとコンパクトながらパワフルなサウンドを出力●10Wながら自宅練習はもちろん、レコーディング、ライブ・スペースでも十分耐えうる出力を確保●クリーン/オーバードライブ・スイッチを搭載●クリーン・サウンドからVOX特有のウォームなヴィンテージ・サウンド、ハイゲイン・サウンドまで幅広く対応●夜間練習や宅禄に便利なヘッドフォン/ライン・アウトを装備サイズ380（W）×260（H）×170（D）mm質量4.8Kg出力10WRMSスピーカーVOXBulldog 6.5\"x1（8Ω）