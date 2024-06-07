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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···野球ヤクルトスワローズ田口麗斗カードtoppsNPB1of11/11枚限定PSA9自分でPSAに出したカードです。念のため「やや傷や汚れあり」として出品致します。※すり替え等防止のため、購入後の返金返品には対応致しかねます。予めご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/choice41985.html
http://narcologia.ru/goods/calling894450.html
http://narcologia.ru/goods/seamless905329.html
ヤクルト スワローズ 田口麗斗 カード topps NPB 2023 1of1-
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