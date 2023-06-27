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陶片　古瀬戸　水注または瓶　鎌倉時代　　中世陶器　古陶磁
商品番号 P78486392209
商品名

陶片　古瀬戸　水注または瓶　鎌倉時代　　中世陶器　古陶磁
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 4,532 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古瀬戸　水注または瓶　陶片鎌倉時代　高さ7.9㎝　口径8.9㎝古瀬戸の陶片です。『日本の陶磁　古代中世編3』に作りのよく似た作品(水注)が掲載されています。シャープな口作りが特徴の陶片で、釉薬も美しく黄瀬戸のような発色をしています。とても丁寧な作りのため、完器であれば上手の作品であったことが想像できます。頸部に書込みがあります。参考資料　『日本の陶磁　古代中世編3美濃瀬戸』　中央公論社　1989年12月他サイトでも出品しています。先に売約となった場合は何卒ご了承ください。#陶片　#古瀬戸　#猿投　#須恵器　#長頸瓶　#水注　#瓶子　#古陶磁　#中世陶磁　#考古資料　#骨董
http://narcologia.ru/goods/forthcoming490392.html
http://narcologia.ru/goods/freezer557098.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln54602.html
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