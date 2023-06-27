陶片　古瀬戸　水注または瓶　鎌倉時代　　中世陶器　古陶磁

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商品詳細
古瀬戸 水注または瓶 陶片鎌倉時代 高さ7.9㎝ 口径8.9㎝古瀬戸の陶片です。『日本の陶磁 古代中世編3』に作りのよく似た作品(水注)が掲載されています。シャープな口作りが特徴の陶片で、釉薬も美しく黄瀬戸のような発色をしています。とても丁寧な作りのため、完器であれば上手の作品であったことが想像できます。頸部に書込みがあります。参考資料 『日本の陶磁 古代中世編3美濃瀬戸』 中央公論社 1989年12月他サイトでも出品しています。先に売約となった場合は何卒ご了承ください。#陶片 #古瀬戸 #猿投 #須恵器 #長頸瓶 #水注 #瓶子 #古陶磁 #中世陶磁 #考古資料 #骨董
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