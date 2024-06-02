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Paul Smith × ESP ミニギター
商品番号 A58830453150
商品名

Paul Smith × ESP ミニギター
ブランド名 イーエスピー
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmith×ESPミニギター確か2012年の11月ごろに、ZOZOで購入しました世界150本限定だったと思います（やや傷汚れあり）本体の縁の白い部分に経年劣化による変色がありますが、塗装の剥がれや破損などはありません写真をよくご覧いただき、ご検討下さい電池とコード（200cmくらい）はサービスでお付けいたします高額な商品ですので、ご質問等あれば分かる範囲で回答いたします#ポールスミス#PaulSmith#ESP#ミニギター#エレキギター
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