Paul Smith × ESP ミニギター

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商品詳細
PaulSmith×ESPミニギター確か2012年の11月ごろに、ZOZOで購入しました世界150本限定だったと思います（やや傷汚れあり）本体の縁の白い部分に経年劣化による変色がありますが、塗装の剥がれや破損などはありません写真をよくご覧いただき、ご検討下さい電池とコード（200cmくらい）はサービスでお付けいたします高額な商品ですので、ご質問等あれば分かる範囲で回答いたします#ポールスミス#PaulSmith#ESP#ミニギター#エレキギター
http://narcologia.ru/goods/organization453362.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate939077.html
http://narcologia.ru/goods/marshal969080.html
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