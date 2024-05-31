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リザードンVSTAR ミュウツーVSTAR
商品番号 C62223609671
商品名

リザードンVSTAR ミュウツーVSTAR
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)リザードン　VSTARsarミュウツー　VSTARsar2枚セットになります。購入される際はトラブル防止のため、プレイ用でお買い求め下さい。梱包は折れ、濡れ防止をさせて頂き追跡がついて安心なメルカリ便にて発送致します。
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