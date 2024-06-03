S.H.Figuarts フィギュアーツ 仮面ライダービルド ラビットタンク

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商品詳細
S.H.Figuartsフィギュアーツ仮面ライダービルドラビットタンク中古品で購入しました。付属品は写真の通りです。目立つ傷や汚れはありません。一度人の手に渡った商品となりますので完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。質問などあれば答えられる範囲で回答します。即購入OKです！人気キャラクター···仮面ライダービルド
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