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S.H.Figuarts フィギュアーツ 仮面ライダービルド ラビットタンク
商品番号 B33534237662
商品名

S.H.Figuarts フィギュアーツ 仮面ライダービルド ラビットタンク
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.Figuartsフィギュアーツ仮面ライダービルドラビットタンク中古品で購入しました。付属品は写真の通りです。目立つ傷や汚れはありません。一度人の手に渡った商品となりますので完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。質問などあれば答えられる範囲で回答します。即購入OKです！人気キャラクター···仮面ライダービルド
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