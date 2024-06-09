POLYTUNE 3

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商品詳細
POLYTUNE3tcelectronic#tcelectronic#POLYTUNE3種類···エフェクター・プロセッサー機材整理のため出品します。新品購入から1年程度使いましたが液晶部分のフィルムも付けたままです。上部側面に擦り傷がありますが凹みもなく問題なく使えます。
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