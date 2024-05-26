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- 【新品未開封】アメイジング スパイダーマン コミック風 フィギュア ビンテージ
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商品詳細
アメイジングスパイダーマンのコミック風フィギュアです。7体分のフィギュアが全て繋がって入っています。表紙がスパイダーマンで中を開くと6体のヴィランのフィギュアが入っています。裏には英語表記でキャラクター説明が書いてあります。箱面積横20cm高さ25.5cm奥行き12.5cm海外製品の為多少の傷等ご了承下さい。ご不明点ありましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。#スパイダーマン#spiderman#アメイジングスパイダーマン#marvel#ドクターオクトパス#エレクトロ#クレイヴンザハンター#ヴァルチャー#ミステリオ#サンドマン
http://narcologia.ru/goods/plaque652007.html
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