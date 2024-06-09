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ロブナーVERSA　テナー用
商品番号 R23496453023
商品名

ロブナーVERSA　テナー用
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テナーサックス用　サイズV-2M使用感はありますが、まだまだ使用できます。参考まで、gottsuHL2018に使用していました。ですが、ロブナーなので様々なメタルマウスピースに合致すると思います。プレート入れ替え等で吹奏感が結構変わります。私感ですが、音色が太くなるイメージです。キャップはこの製品のものか分からなくなってしまい、純正か不明ですが使用できます。以上をご了承の上、ノークレームでお願いします。種類...サックスアクセサリー・パーツ...リガチャー・キャップレベル...中級者
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