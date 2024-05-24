SONOR ソナー ベルブロンズスネアAS-1406BRB ハードケース付

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アーティストシリーズのベルブロンズシェル14×6”の旧バッヂタイプになります。（現行は四角バッヂ）ソナーはベルブラスのことをベルブロンズと呼ぶそうです。YAMAHAのハードケースに入れて発送します。以前アメリカの楽器店より新品で購入しました。現在日本の楽器屋価格で47万円くらいです。使用頻度少なく、使わなくなったので出品します。大事に使ったので歪みは特に見られません。フープは若干塗装削れ（リムショットによるもの） シェル外側には若干の錆あり。バターサイドヘッドはレモエンペラー、ボトムはレモアンバサダーに変えてライブで一回使用、スナッピーはピュアサウンドに変えてあります。ネジ穴グリスアップ済。ホコリ、指紋清掃済み。プレイヤーズコンディションですので、クレーム、返品を受付けかねます。画像でご判断頂けますと幸いです。音はYouTubeで品番検索されるとサンプル沢山あります。3mm厚削りだしベルブロンズシェルスネアで音量、音圧、ダイナミクスレンジ等、圧倒的なサウンドで、これぞソナー！と言えるスネアです。以下仕様シェル:ベルブロンズ削りだし(3mm)/クリアラッカーサイズ:14×6\"フープ:ダイキャストフープ 10テンションパーツ:ブラッククローム