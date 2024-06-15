エドワーズEdwards E-SG-120LT2 ダンカンPU ＥＳＰギグバック

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Edwards E-SG-120LT2【生産終了!ラッカー塗装の本格派!】



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Edwards SGギター | monsterdog.com.br

シリーズ...Edwardsタイプ...SGタイプボディタイプ...ソリッド エドワード Edwardsの、E-SG-120LT2 BKオリジナルです。 市場には、すくないので、かなり、入手困難です。ピックアップは、セイモアダンカン。オリジナル。ＥＳＰの、高級ギグバックが、付属いたします。送付物は、ギター本体に、高級ギグバック、シリアルナンバー品番入の保証書 期限きれてます。 レンチ SGカタログ一枚 目立つ傷は、ないですが、クールな、黒ですので、線キズは、あります。プチプチダンボールで、梱包いたします。佐川急便です。離島沖縄は、発送できませんので、ご注意くださいませ。定価消費税込み１３２０００円。仕様は、添付の、カタログにも、ありますが、主要な、所では、ボディ マホガニー ネック マホガニー ピックアップ フロント SeymourDuncan SH-1nリア SeymourDuncan SH-4です。レスポールよりは、軽量と、思いますが、あいにく、正確に、測るものないため、重量の、問い合わせは、ご遠慮くださいませ。取り回しの、いいソリッドギターを、お探しのかたには、うってつけです。佐川急便で、離島沖縄以外は、ギグバックをプチプチで、梱包して、新品ダンボールに、入れて、無料で、発送いたします。なお、カタログは、SGのみと、なります。使えるか、どうか分かりませんが、ギブソンの、ストラップありましたので、入れておきます。あくまでも、付属です。日本製。発送は、極力早くいたします。たくさんのいいね誠にありがとうございます。当方の出品物は、離島沖縄以外送料無料ですので、ご検討くださいませ。