デル・ピエロ　直筆サイン　ユベントス

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アレッサンドロ・デル・ピエロ選手の直筆サインです！対インテル戦でのゴール後の写真だと思われます！後ろにブラジル代表のジュリオ・セザールも映っています♪♪信用あるオークションサイトにて、数年前に落札しました。購入後は額縁に入れて、日が当たらないとこに飾って居ました！サイズ横３１．５㎝ 縦２２㎝お値段交渉も、受け付けます♪♪交渉中でも、即購入の方が優先になります！宜しくお願い致します！ジャンル（スポーツ選手）···サッカーグッズ種別···写真サイン有無···有りデル・ピエロジュリオ・セザールユベントス