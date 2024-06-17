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デル・ピエロ　直筆サイン　ユベントス
商品番号 D67149632974
商品名

デル・ピエロ　直筆サイン　ユベントス
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アレッサンドロ・デル・ピエロ選手の直筆サインです！対インテル戦でのゴール後の写真だと思われます！後ろにブラジル代表のジュリオ・セザールも映っています♪♪信用あるオークションサイトにて、数年前に落札しました。購入後は額縁に入れて、日が当たらないとこに飾って居ました！サイズ横３１．５㎝　　　縦２２㎝お値段交渉も、受け付けます♪♪交渉中でも、即購入の方が優先になります！宜しくお願い致します！ジャンル（スポーツ選手）···サッカーグッズ種別···写真サイン有無···有りデル・ピエロジュリオ・セザールユベントス
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