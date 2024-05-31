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- 【非売品】SEIKO 大谷翔平 フィギュア
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商品詳細
大谷翔平選手のボブルヘッドフィギュアです。SEIKOの時計を購入した際に頂いたノベルティです。写真撮影のため一度箱から出しましたが、プラケースからはフィギュアは出していません。サイズ約高さ13cm×幅7cm箱付き即購入OKジャンル（スポーツ選手）···野球#大谷翔平#SEIKO#セイコー#アストロン#ボブルヘッド#フィギュア
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