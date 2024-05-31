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【非売品】SEIKO 大谷翔平 フィギュア
商品番号 K22036948681
商品名

【非売品】SEIKO 大谷翔平 フィギュア
ブランド名 セイコー
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手のボブルヘッドフィギュアです。SEIKOの時計を購入した際に頂いたノベルティです。写真撮影のため一度箱から出しましたが、プラケースからはフィギュアは出していません。サイズ約高さ13cm×幅7cm箱付き即購入OKジャンル（スポーツ選手）···野球#大谷翔平#SEIKO#セイコー#アストロン#ボブルヘッド#フィギュア
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit138486.html
http://narcologia.ru/goods/diamond962558.html
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