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S.E.Shires バストロンボーン カスタムモデル
商品番号 N77386931649
商品名

S.E.Shires バストロンボーン カスタムモデル
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 95,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.E.ShiresCustomModelシャイアーズカスタムバストロンボーンです。状態については写真でご確認下さい。大きなダメージは無く、傷、スレなど経年相応にございます。セイヤーバルブF,G♭,DインラインB62ストレートボアスライドマウスパイプ真鍮３本#1#2#3純正ケース、譜面ケース、ストラップ２本マウスピースは付属しません。良く鳴ります。バルブ、スライド、チューニング管などに不具合はございません。※支柱にフィンガーベンチの装着痕キズがございます。枝管支柱の細い部分にハンダ修理痕一ヵ所ございます。バルブ軸のツメ破損修理済み。異音がたつきなどはございません。ロータリーバンパーを7ミリ丸ゴムで調整し利用してます。気になる方は純正に交換してください。ウォーターキーコルクは最近交換済み。以上をご理解の上NCNRでお願いします。#シャイアーズ#shires#basstrombone#バストロンボーン#ベーストロンボーン
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