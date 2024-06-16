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- MB トロンボーンケース【美品】
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商品詳細
5-6年前にドルチェ楽器で購入。目立った傷もありません。テナーバス、テナートロンボーン、特殊な形状でない限り大概の型が入ると思われます。買い取ってくださると嬉しいです。定価￥52,000+taxでした。必要であれば値下げ交渉も承ります。定価で購入していただける方は優先させて頂きます。種類···トロンボーンケースレベル···初心者
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