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MB トロンボーンケース【美品】
商品番号 K33083784893
商品名

MB トロンボーンケース【美品】
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 15,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5-6年前にドルチェ楽器で購入。目立った傷もありません。テナーバス、テナートロンボーン、特殊な形状でない限り大概の型が入ると思われます。買い取ってくださると嬉しいです。定価￥52,000+taxでした。必要であれば値下げ交渉も承ります。定価で購入していただける方は優先させて頂きます。種類···トロンボーンケースレベル···初心者
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