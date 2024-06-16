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新品未使用★ベトナム バッチャン焼き 急須 かぼちゃ
商品番号 Q87278185098
商品名

新品未使用★ベトナム バッチャン焼き 急須 かぼちゃ
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベトナムのバッチャン村で購入した、バッチャン焼きのかぼちゃ型の急須です。職人さんが一つ一つ手作りしたお品です。材料　赤土サイズ　長辺10×短辺6×高さ5cm110mlカラー···ベージュ種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/capitation948608.html
http://narcologia.ru/goods/peroration82315.html
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