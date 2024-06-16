新品未使用★ベトナム バッチャン焼き 急須 かぼちゃ

ベトナムのバッチャン村で購入した、バッチャン焼きのかぼちゃ型の急須です。職人さんが一つ一つ手作りしたお品です。材料 赤土サイズ 長辺10×短辺6×高さ5cm110mlカラー···ベージュ種類···茶道具



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