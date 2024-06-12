Hasbro ハズブロ 2009 スパイダーマンシリーズ ヴェノム

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Hasbroハズブロから2009年に発売された「スパイダーマンシリーズ」よりヴェノムです。未使用品ですが外箱に擦れ、潰れ等ダメージもあります。またこちらは倉庫での長期保管品になります。埃や小さなゴミ等混入している場合がありますので気になる方はご購入をお控えください。【商品状態】・シリーズ1「VENOMWithJawSlash!」未開封品。パッケージ台紙に擦れ、折れが見られます。フィギュアを固定するための輪ゴムが経年劣化により千切れています。[注意事項]・一度人の手に渡った商品になりますので、中古品をご理解頂けない方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。購入にあたっては掲載写真をよく確認して下さい。・梱包は簡易梱包となります。メーカー…Hasbroシリーズ…SPIDER-MAN商品名…VENOMWithJawSlash!