AIRA by Roland SYSTEM-1

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商品詳細
AIRAbyRolandSYSTEM-1Roland#Roland#AIRAbyRolandSYSTEM_1商品説明鍵盤：25鍵（ベロシティー非対応）最大同時発音数：4音（SYSTEM-1モード時）ユーザー・メモリ:8ARPEGGIO:タイプ：6、ステップ：6SCATTERタイプ：10、デプス：10・接続端子PHONES端子：ステレオ標準タイプOUT（L／MONO、R）端子：標準タイプPEDAL（HOLD）端子：標準タイプPEDAL（CONTROL）端子：TRS標準タイプMIDI（IN、OUT）端子USB端子：USBタイプB（オーディオ／MIDI対応）幅(W)：472mm奥行き(D)：283mm高さ(H)：70mm質量：2.4kg商品の説明・多彩なサウンド・メイクを実現する4オシレーター構成。・基本的な波形から独特な波形まで連続変化を実現するオシレーター・カラー。・LED付きのつまみやスライダーで音作りに必要なすべてのパラメーターをコントロール可能。・SCATTERに連動する強力なアルペジエーターを搭載。・10種類のフレーズ変化と10段階の掛かり具合をリアルタイムに操るSCATTERジョグ・ダイヤルを搭載。・-12dB/-24dBが切り替え可能なフィルター部。独立したハイパス・フィルターも搭載。・サウンドのバランス調整に最適なトーンつまみを搭載。・現代的なサウンド作りを可能にするクラッシャーつまみを搭載。・リバーブとディレイを独立して搭載。・LFOとディレイはテンポ同期に対応。・薄型鍵盤を採用した25鍵フルサイズ・キーボード。・ローランド史上、もっともコンパクトでありながら高い演奏性を実現。シンセサイザーローランドRoland
http://narcologia.ru/goods/hesitantly937784.html
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