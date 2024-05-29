BOT 吉野北人 アクリルスタンド

即購入◎ランダム商品のため、一度開封し中身を確認後暗所で保管しておりましたが、あくまで素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。新品・未使用ですが初期傷などある場合がございます。コンビニ/ATM支払いの場合はいつ支払い予定かコメントお願いします。何かご不明な点がある場合はコメントください。よろしくお願いいたします；；；；BATTLEOFTOKYOBOTTHERAMPAGEROWDYSHOGUNRIKU川村壱馬吉野北人LIKIYA陣神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昂秀後藤拓磨LUCAS人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)



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