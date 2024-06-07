茶道具　豊泉作ブリブリ香合

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長年お茶を教えていた祖母の道具です。豊泉作のブリブリ香合です。金の彩色等、最初の状態が私にはわかりませんので、目立った傷、汚れはないものと思っておりますが、何度もお稽古に登場していた事へのご理解のある方にお願い致します。お使い頂ければ幸いです。➖➖おまとめがお得！！➖➖※チビマ出品の商品を複数ご購入の場合、送料分検討させて頂きますので、コメントにて問い合わせ願います。