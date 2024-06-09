サザンオールスターズ　ツアータオル　希少品　当時物

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商品詳細
希少品 未使用since1978サザンオールスターズ ツアータオルサイズ115×40㎝程大きめのタオルです古い物ですが 状態は良いと思いますこちらは お値下げ不可ですサザンのファンの方 懐かしいお品です#サザンオールスターズ#ツアータオル#当時物#桑田佳祐ミュージシャン種別···グループグッズ種類···タオル・ハンカチミュージシャン種別···グループグッズ種類···タオル・ハンカチ
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