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サザンオールスターズ　ツアータオル　希少品　当時物
商品番号 J75811387813
商品名

サザンオールスターズ　ツアータオル　希少品　当時物
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少品　未使用since1978サザンオールスターズ　ツアータオルサイズ115×40㎝程大きめのタオルです古い物ですが　状態は良いと思いますこちらは　お値下げ不可ですサザンのファンの方　懐かしいお品です#サザンオールスターズ#ツアータオル#当時物#桑田佳祐ミュージシャン種別···グループグッズ種類···タオル・ハンカチミュージシャン種別···グループグッズ種類···タオル・ハンカチ
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