お値下げしました。花瓶に飾った白い花　油絵

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商品詳細
花瓶に飾った白い花油絵作者不明横幅 約48㎝高さ 約57㎝奥行 約5㎝ゴツゴツと力強く描いてあり重厚感あります。額縁は木製でキズや汚れはあります。長い間飾っていたものです。引っ越しの為飾っていただける方にお譲りしたいと思います。中古品にご理解いただける方にご検討の程よろしくお願いします。今月で処分しますのでよろしくお願いします。
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