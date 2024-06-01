関ジュ　Lil かんさい　西村拓哉　ちびぬい

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【西村拓哉 ちびぬい 開封済み】 ＋新品未開封アクキー（アクキーはプレ販で購入後、開封もしておらず使用していません）何度か現場に連れて行ってますが大切にしていましたので汚れ等は見られません。外装はシワシワです。粘着力もあまり有りませんm(__)m素人管理になりますので完璧な物をお求めの方はご遠慮下さいm(__)m【梱包方法】防水＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿必ずプロフィール欄を読んでいただいた後にご購入下さいm(__)m即購入○コンビニ支払い×値下げ交渉×（纏めての場合可）何かありましたらご連絡下さい☺︎ちびぬい 関ジュ Lilかんさい 嶋崎斗亜 大西風雅 西村拓哉 岡崎彪太郎 當間琉巧