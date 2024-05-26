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バナナマン2015ライブグッズ／コーチジャケット
商品番号 S24741437267
商品名

バナナマン2015ライブグッズ／コーチジャケット
ブランド名 ロデオクラウンズ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バナナマンライブ2015LIFEisRESEARCH　コーチジャケット★入手困難、稀少品です【商品】BNMコーチJKcolor：NVY(ネイビー)size：Sご参考までにライブ会場でいただいたグッズカタログの写真（6枚目）も載せてます。【状態】数回使用胸のロゴが素材の特性上、色褪せています。(経年により白色ではなくなっています)その他穴や破れ、致命的な汚れなどは見当たりませんが、細かい見落としはご容赦ください。※こちらの商品はお値下げいたしかねます。ジャンル（タレント/お笑い芸人）...男性グループグッズ種別...その他
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