バナナマン2015ライブグッズ／コーチジャケット

バナナマンライブ2015LIFEisRESEARCH コーチジャケット★入手困難、稀少品です【商品】BNMコーチJKcolor：NVY(ネイビー)size：Sご参考までにライブ会場でいただいたグッズカタログの写真（6枚目）も載せてます。【状態】数回使用胸のロゴが素材の特性上、色褪せています。(経年により白色ではなくなっています)その他穴や破れ、致命的な汚れなどは見当たりませんが、細かい見落としはご容赦ください。※こちらの商品はお値下げいたしかねます。ジャンル（タレント/お笑い芸人）...男性グループグッズ種別...その他



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