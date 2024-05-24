BOSS TURBO OVER DRIVE OD-2R　プリプリサウンド！

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商品詳細
プリプリの加奈子さん使用で有名な名機OD-1の後継モデルです。久しぶりに弾いてみたら、なかなか良かったです。特にテレキャスターに合うオーバードライブだと思いました。コンディションは画像にてご確認おねがいします。即購入OK、送料込にて発送します。アクセサリー・パーツ...エフェクター
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