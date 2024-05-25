- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 漆芸
- >
- 【美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 漆器
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
天然木うるし塗真塗猫足ひし形飾り台です。使用品か未使用品かわかりませんが綺麗で良い状態です。物を置いたような擦れなどはありません。幅(最大値)68cmの大きな台です。菱形の猫足に趣があります。塗りが厚く木目が確認できなかったので水に沈めました。浮き上がったので天然木製かと思います。オール真塗でウラは刷毛目？みたいになっています。床の間にいかがでしょうか。※画像の壺はイメージなので付属しません。サイズ(菱形状態での採寸)最大値：幅68cm奥行52cm高さ10cm天板：幅61cm奥行45cm#猫足#菱形#ひし形#天然木#漆塗#飾り台#壺台#香炉台#花台#盆栽台#台#漆器#インテリア
http://narcologia.ru/goods/composite78354.html
http://narcologia.ru/goods/stealth70176.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle266525.html
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
大型沈木卓 古材漆塗脚付き花台 盆栽台 香炉台 自然体☆美しい木目☆重 ...
天然木製漆塗 くす玉金蒔絵 猫足長方飾り台 - 生活骨董と古布の ...
から厳選した ハッピーたまごやき 漆芸 - jazzwerkstattgraz.at
13cm欅五色台の生うるし木地溜椀（松本和明 作）
大型沈木卓 古材漆塗脚付き花台 盆栽台 香炉台 自然体☆美しい木目☆重 ...
人気沸騰ブラドン 天然木 5客 汁椀揃 内朱 轆轤挽き 木曽漆器 けやき ...
天然木製漆塗 くす玉金蒔絵 猫足長方飾り台 - 生活骨董と古布の ...
http://narcologia.ru/goods/composite78354.html
http://narcologia.ru/goods/stealth70176.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle266525.html
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 ...
大型沈木卓 古材漆塗脚付き花台 盆栽台 香炉台 自然体☆美しい木目☆重 ...
天然木製漆塗 くす玉金蒔絵 猫足長方飾り台 - 生活骨董と古布の ...
から厳選した ハッピーたまごやき 漆芸 - jazzwerkstattgraz.at
13cm欅五色台の生うるし木地溜椀（松本和明 作）
大型沈木卓 古材漆塗脚付き花台 盆栽台 香炉台 自然体☆美しい木目☆重 ...
人気沸騰ブラドン 天然木 5客 汁椀揃 内朱 轆轤挽き 木曽漆器 けやき ...
天然木製漆塗 くす玉金蒔絵 猫足長方飾り台 - 生活骨董と古布の ...