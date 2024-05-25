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【美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 漆器
商品番号 I20612607812
商品名

【美品】天然木 うるし塗 猫足 飾り台 菱形 壺台/香炉台/花台/盆栽台 漆器
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然木うるし塗真塗猫足ひし形飾り台です。使用品か未使用品かわかりませんが綺麗で良い状態です。物を置いたような擦れなどはありません。幅(最大値)68cmの大きな台です。菱形の猫足に趣があります。塗りが厚く木目が確認できなかったので水に沈めました。浮き上がったので天然木製かと思います。オール真塗でウラは刷毛目？みたいになっています。床の間にいかがでしょうか。※画像の壺はイメージなので付属しません。サイズ(菱形状態での採寸)最大値：幅68cm奥行52cm高さ10cm天板：幅61cm奥行45cm#猫足#菱形#ひし形#天然木#漆塗#飾り台#壺台#香炉台#花台#盆栽台#台#漆器#インテリア
http://narcologia.ru/goods/composite78354.html
http://narcologia.ru/goods/stealth70176.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle266525.html
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