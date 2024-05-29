旧家藏出 九谷焼 大日本織田製 花瓶

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商品詳細
九谷焼の耳付き花瓶です。底に「大日本織田製武腰画」とあります。小さい花瓶ですが、細部までとても丁寧に描かれています。貴重な作品と思われます。専用の台と木箱があります。花瓶のサイズ口径3.2cm幅6.7cm×高さ9.2cm底辺3cm木箱のサイズ縦9.5cm×横9.5cm×高さ11.4cm返品返金依頼致しませんのでご理解の程宜しくお願いします
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