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送料込み　品(新古品レベル）SHURE SM57　数回のみの使用
商品番号 W60232271281
商品名

送料込み　品(新古品レベル）SHURE SM57　数回のみの使用
ブランド名 シュア
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入したもののすぐに無線の音響が必要となり、テスト程度でしか使用していません。純正マイクホルダ－（変換ネジなし）純正マイクソフトケ－スケーブル元箱はありません楽器用マイクとして根強い人気を誇り、ベストセラーモデルの一つ。明瞭な特性を生かして、スピーチ用マイクとして活躍する姿もすっかりお馴染みです。タイトな指向性と適度なプレゼンス・ピークを持つ周波数レスポンスによって、カブリを最小限に抑えて各楽器をセパレーションよくクリアにピックアップ。■ダイナミックマイク、楽器用■単一指向性■周波数特性：40Hz-15kHz■感度：-56.0dBV/Pa*(1.6mV)■出力インピーダンス：150Ω■サイズ・重量：径32mm、157mm・284g■付属品：マイクホルダーA25D、ソフトケース、変換ネジ(5/8-3/8)付※ウインドスクリーン（A2W2、A2WS-BK）別売
http://narcologia.ru/goods/enquire445989.html
http://narcologia.ru/goods/rouge928810.html
http://narcologia.ru/goods/financier617560.html
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