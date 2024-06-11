送料込み　品(新古品レベル）SHURE SM57　数回のみの使用

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購入したもののすぐに無線の音響が必要となり、テスト程度でしか使用していません。純正マイクホルダ－（変換ネジなし）純正マイクソフトケ－スケーブル元箱はありません楽器用マイクとして根強い人気を誇り、ベストセラーモデルの一つ。明瞭な特性を生かして、スピーチ用マイクとして活躍する姿もすっかりお馴染みです。タイトな指向性と適度なプレゼンス・ピークを持つ周波数レスポンスによって、カブリを最小限に抑えて各楽器をセパレーションよくクリアにピックアップ。■ダイナミックマイク、楽器用■単一指向性■周波数特性：40Hz-15kHz■感度：-56.0dBV/Pa*(1.6mV)■出力インピーダンス：150Ω■サイズ・重量：径32mm、157mm・284g■付属品：マイクホルダーA25D、ソフトケース、変換ネジ(5/8-3/8)付※ウインドスクリーン（A2W2、A2WS-BK）別売