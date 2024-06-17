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キティ　チャイナ　桃　餃子　ぬいぐるみ　中国　中華　セット
商品番号 J18910087151
商品名

キティ　チャイナ　桃　餃子　ぬいぐるみ　中国　中華　セット
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 3,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立った汚れ等ありませんが経年による小傷、薄い汚れがあります。自宅保管のレトロ、ヴィンテージ品にご理解のある方、ペット、喫煙なしですが香り等、細部まで気になさる方はお控えください。袋に入れて普通郵便で発送致します。ばら売り、お値下げはご遠慮ください。約22㎝グッズ種類...ぬいぐるみ
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