キティ　チャイナ　桃　餃子　ぬいぐるみ　中国　中華　セット

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目立った汚れ等ありませんが経年による小傷、薄い汚れがあります。自宅保管のレトロ、ヴィンテージ品にご理解のある方、ペット、喫煙なしですが香り等、細部まで気になさる方はお控えください。袋に入れて普通郵便で発送致します。ばら売り、お値下げはご遠慮ください。約22㎝グッズ種類...ぬいぐるみ