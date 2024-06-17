氷室京介 直筆サイン入り写真

当選通知書付きオークションで落札した物です。日の当たらないところで大切に保管していましたが素人保管ですので気になる方はご遠慮ください。発送の際は当選通知書を一緒に送付致します。大事にして下さる方に。



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