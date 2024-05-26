ポケモンカードふりそで SR白カケや、縦線、横線等見当たりませんが、プロの鑑定士ではないので御理解頂ける方のみご購入お願い致します。トラブル防止、すり替え防止のため返品は受け付けておりませんのでよく画像をご確認の上ご購入ください。♫発送♫梱包は段ボールで挟み、折れ・濡れ防止します。○発送の期間○基本24時間以内に発送致します。遅くなる場合はメッセージにて連絡致します。※ペット・喫煙ありません。 即購入OK※ボックスパックシングル···シングル#ポケカ#ポケモンカード#ふりそで #サポート レアリティ···SR







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