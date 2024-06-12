Seymour Duncan セイモアダンカン ピックアップ ネック

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SeymourDuncanのピックアップになります。15年くらい前のギターから外して保管してました。フロント（ネック）で使ってました。動作品です。白いカバーに日焼けがあったので表面だけ紙やすりで削ってあります。出品前にテスターで測ってあります。ビンテージストラトに近い直流抵抗値6.00kです。1枚目の写真が商品のすべてになります。即購入OKです。値下げ不可アクセサリー・パーツ...ピックアップ